Козлов прокомментировал свое назначение в "Авангарде"

Вячеслав Козлов, который подписал однолетний контракт с "Авангардом" и вошел в тренерский штаб команды, прокомментировал свое назначение в интервью пресс-службе клуба. 47-летний российский специалист работал тренером в "Спартаке" (2015-2016), а также возглавлял "Химик" (2017-2019).

– Как вы сами для себя оцениваете переход в "Авангард"?

– Когда поступает предложение поработать в команде такого уровня рядом с профессионалами своего дела – это, конечно же, шаг вперед. Я проработал полтора сезона главным тренером в воскресенском "Химике". Получил огромный опыт и благодарен руководству "Химика" за доверие. Главный тренер – это как дирижер в оркестре, очень многое зависит от того, как ты настроишь команду.

Я получал огромное удовольствие от работы. Как игрок я поработал с тренерами наивысшего уровня: Тихонов, Боумэн, Хартли, Билялетдинов, Быков, Знарок. За это время появились и свои наработки, поэтому как главный тренер я мог позволить себе импровизацию.



– Боб Хартли – главная причина, по которой вы в "Авангарде"?



– Я бы сказал, одна из немаловажных причин. Мы работали вместе в НХЛ, в прошлом сезоне не раз виделись в Балашихе. Он совсем не изменился – и как человек, и как тренер. Я всегда внимательно наблюдал за его стилем работы и подходу к игрокам. Считаю, работать рядом с таким профессионалом своего дела, как Боб, – это как пойти в аспирантуру после получения высшего образования.

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