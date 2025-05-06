Козлов — о поражении от «Локомотива»: «Салават» получил колоссальный опыт»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (1-4).

— Видно было, что ребята доставали из себя последнее, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — У нас было много игр, «Локомотив» — солидная команда, претендент на чемпионство. Мы как команда и организация получили колоссальный опыт. Ребята знают, как играть, какие решения надо принимать. Отдельно поблагодарю болельщиков, они придавали силы, эмоции и энергию.

— Как оцените попадание в топ-4?

— Я считаю, что больше позитив. Мы проиграли команде, которая не первый год идет к чемпионству. Нужно отдавать 120 процентов, чтобы с ними играть, и ребята это делали, но мы пока не готовы обыгрывать такую команду. То, что мы прошли два раунда и сделали для города и Республики, — думаю, ребята должны гордиться проделанной работой.

— Можете ли сказать, насколько тяжело дались те предыдущие два раунда перед «Локомотивом»?

— Плей-офф — это марафонская дистанция, все ребята играли с первого матча на максимум как в физическом, так и в эмоциональном плане. Я считаю, что с «Локомотивом» мы отдали все что могли. Ребята играли на уколах, с травмами. Те, кто мог играть, выходили на лед. Это цена, которая должна заплатить, чтобы выиграть. Я считаю, что команда провела хорошо сезон, высоко закончила в конференции. Отдельное уважение к ребятам, которые на уколах и через не могу выходили и бились.

— Джош Ливо то выходит играть, то его нет. Какой путь он преодолевал в этом плей-офф?

— Если он не принимал участие, значит, он был не готов играть. В плей-офф все команды играют более жестко против лидеров, и это нормально.

Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.