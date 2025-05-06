Козлов — о поражении от «Локомотива»: «Салават» получил колоссальный опыт»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (1-4).
— Видно было, что ребята доставали из себя последнее, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — У нас было много игр, «Локомотив» — солидная команда, претендент на чемпионство. Мы как команда и организация получили колоссальный опыт. Ребята знают, как играть, какие решения надо принимать. Отдельно поблагодарю болельщиков, они придавали силы, эмоции и энергию.
— Как оцените попадание в топ-4?
— Я считаю, что больше позитив. Мы проиграли команде, которая не первый год идет к чемпионству. Нужно отдавать 120 процентов, чтобы с ними играть, и ребята это делали, но мы пока не готовы обыгрывать такую команду. То, что мы прошли два раунда и сделали для города и Республики, — думаю, ребята должны гордиться проделанной работой.
— Можете ли сказать, насколько тяжело дались те предыдущие два раунда перед «Локомотивом»?
— Плей-офф — это марафонская дистанция, все ребята играли с первого матча на максимум как в физическом, так и в эмоциональном плане. Я считаю, что с «Локомотивом» мы отдали все что могли. Ребята играли на уколах, с травмами. Те, кто мог играть, выходили на лед. Это цена, которая должна заплатить, чтобы выиграть. Я считаю, что команда провела хорошо сезон, высоко закончила в конференции. Отдельное уважение к ребятам, которые на уколах и через не могу выходили и бились.
— Джош Ливо то выходит играть, то его нет. Какой путь он преодолевал в этом плей-офф?
— Если он не принимал участие, значит, он был не готов играть. В плей-офф все команды играют более жестко против лидеров, и это нормально.
Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|- : -
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|СКА – Металлург Мг
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -