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Сегодня, 22:12

Козлов о поражении от «Ак Барса»: «Горжусь каждым из игроков «Салавата»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2 Б).

— Хорошая и боевая игра с обилием голевых моментов от обеих команд. Горжусь каждым из наших игроков, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Тем, как они бились против хорошего соперника.

— Два хороших периода. В третьем просели?

— Мы не просели. «Ак Барс» хорошо прессинговал, у них есть хороший резерв. Они владели шайбой, но мы неплохо оборонялись.

— Алалыкин не забивал двадцать матчей. Сейчас прорвало. Вы с ним поговорили?

— Он хороший игрок, у него были моменты. Просто шайба до этого не заходила. Сейчас она начала залетать в ворота.

— Проиграли два матча по буллитам. Видите проблему?

— Работаем над этим компонентом.

— Ваша пресс-служба выложила картинку с весом в ответ на слова Лукоянова. Как в раздевалке относятся к тому, что происходит около дерби?

— Ребята готовятся в раздевалке к матчу. «Зеленое дерби» важно для клуба, болельщиков. Поэтому все серьезно готовятся, не отвлекаются.

— За счет чего удается не удаляться два матча подряд?

— Ребята работают хорошо ногами. Здесь самодисциплина и работа. Все знают, что у «Ак Барса» есть хорошие мастера для реализации моментов.

После этого матча «Ак Барс» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Салават» с 35 очками — на второй строчке.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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