Козлов: «Не хочу, чтобы были заголовки, что Козлов винит кого-то. 28 панфиловцев еще держат оборону»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги третьего матча серии против «Локомотива» (2:4) в полуфинале Кубка Гагарина.

— Я считаю, что мы провели хороший матч. Мы скорректировали игру во втором периоде, организовали гол и сравняли. Дальше «Локомотив» повел, но мне понравилось, как команда повела себя, когда надо было отыгрываться. Я доволен и горжусь командой.

Я не хочу, чтобы были заголовки, что Козлов винит кого-то. Я горжусь командой и тем, как ребята действовали. 28 панфиловцев ещё держат оборону, — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.