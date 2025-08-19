Козлов — о поражении от «Автомобилиста»: «Многие ребята играли впервые на взрослом уровне»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

— Многие ребята играли впервые на взрослом уровне, кто-то вышел после травм, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Рад, что Глеб Кузьмин вернулся и неплохо выглядел. Надеюсь, этот матч придаст ему уверенности. Для всех остальных ребят это позитив, они поняли, как надо работать и к чему стремиться.

— На что смотрит тренерский штаб, когда выставляет такой молодой состав?

— Мы хотим увидеть, на что они способны. Тренироваться — это одно, а играть против другой команды при наших болельщиков... Посмотрели, кто выдерживает единоборства, ритм. На этом акцентировали внимание.

— Договаривались с «Автомобилистом», что сыграете не в оптимальном составе?

— Мы предупредили, что сыграем таким составом. Хорошо, что у Николая Заварухина были ребята, которых он хочет проверить.

— То есть завтра мы увидим оптимальные составы команд?

— Да, с нашей стороны будет приблизительно оптимальный состав.

Команды проведут еще один матч 19 августа.