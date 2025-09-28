Козлов — о поражении от «Авангарда»: «Все старались и бились, но соперник был сильнее»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).
«Я считаю, с нашей стороны было хорошее начало. Хорошо играли, создавали моменты, были эмоции и движение. Затем «Авангард» хорошо воспользовался своими шансами, реализовал практически первые свои опасные моменты. На ритме нашей игры сказались ошибки во втором периоде, где мы не выводили шайбу из своей зоны. В самоотдаче никого нельзя упрекнуть — все старались и бились, но соперник был сильнее.
Было запланировано, что будет играть Вязовой. До этого у нас очень много играл Самонов, он был более заигран. Нам нужно было выигрывать те матчи, поэтому Самонов и работал на воротах. У Вязового было мало игровой практики. Мы решили, что сегодня он будет играть до конца, без разницы, каким будет счет», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -