Козлов — о поражении от «Авангарда»: «Все старались и бились, но соперник был сильнее»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

«Я считаю, с нашей стороны было хорошее начало. Хорошо играли, создавали моменты, были эмоции и движение. Затем «Авангард» хорошо воспользовался своими шансами, реализовал практически первые свои опасные моменты. На ритме нашей игры сказались ошибки во втором периоде, где мы не выводили шайбу из своей зоны. В самоотдаче никого нельзя упрекнуть — все старались и бились, но соперник был сильнее.

Было запланировано, что будет играть Вязовой. До этого у нас очень много играл Самонов, он был более заигран. Нам нужно было выигрывать те матчи, поэтому Самонов и работал на воротах. У Вязового было мало игровой практики. Мы решили, что сегодня он будет играть до конца, без разницы, каким будет счет», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.