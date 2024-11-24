Козлов — о поражении от «Нефтехимика»: «Игра в неравных составах сделала разницу»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:4).
— Хорошо начали, играли неплохо 5 на 5, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Хорошие скорости были, но игра в неравных составах сделала разницу. Они забили в большинстве, а мы нет.
— Уфимцы провели сложный матч в Тольятти. Может быть, в этом матче не хватило сил и эмоций?
— Эмоции были, в полных составах у нас были моменты. Соперник хорошо ловил на себя шайбы, мы много раз попадали в игроков хозяев. В плане эмоций — у нас был приятный сюрприз для игроков, приехали мамы. Когда парни играют перед своими матерями, мотивировать дополнительно не надо.
— Насколько сильно изменился рисунок в большинстве из-за травмы Джоша Ливо.
— Нам пришлось сделать две пятерки, кто играет в большинстве. Ливо — важная часть команды, но я хочу видеть, что другие ребята воспользовались своим шансом.
«Нефтехимик» (30 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (36) идет третьим на «Востоке».
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