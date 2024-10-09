Козлов — о поражении от ЦСКА: «Было видно, что «Салават» потерял игровой ритм»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:2).
— Давно не играли. Проанализировали матч, неплохо выглядели, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Уже в первой смене могли забить. Создавали моменты, хорошо играли в меньшинстве, выстояли 12 минут. Вратарь соперника хорошо сыграл. Было видно, что потеряли игровой ритм. Через матчи наберем его. Уже скоро «Спартак». Готовимся к матчу.
— Юбилейный матч мог заволновать вашу команду?
— В конце прослеживался сумбур. Третье и четвертое звенья провели хороший матч. Была видна динамика, скорость. Хотели бы, чтобы все так играли.
— Для чего создали новые пары защитников?
— У нас травму Цулыгин получил. Поэтому пришлось делать изменения.
— Перед матчем у ЦСКА было второе большинство в КХЛ. Как удалось их остановить?
— Ребята молодцы. Выстоять 12 минут с ЦСКА — отличный показатель. Играли самоотверженно, по заданию.
— Как дела у Глеба Кузьмина?
— Мы завтра к нему в гости поедем.
ЦСКА одержал седьмую победу в нынешнем сезоне. Команда из Москвы набрала 17 очков за 14 матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 10 игр) занимает восьмую позицию на «Востоке».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|13
|8
|5
|18
|3
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|4
|Торпедо
|14
|8
|6
|17
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|14
|8
|6
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|10
|Куньлунь РС
|14
|5
|9
|11
|11
|Сочи
|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|10.10
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
|
Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4