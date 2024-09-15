Козлов: «Ожидали, что «Автомобилист» пойдет активно и агрессивно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:6).

— Ожидали, что «Автомобилист» пойдет активно и агрессивно, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Первые 10 минут оборонялись, Самонов нас держал в игре и. Могли сыграть по-другому в эти первые 10 минут. Но пару раз не вывели шайбу из зоны. Во втором периоде стали лучше двигаться, даже в меньшинстве дважды выбегали один на один, был буллит. Могли вернуться в игру, но не получилось. В третьем периоде начали форсировать события. В итоге, могу сказать, что сегодня победу не заслужили.

— Почему тускло выглядели лидеры?

— Не согласен с вашим мнением. Лидеры хорошо сыграли.

— Панин еще утром был в списке травмированных. Это ошибка или ваша хитрость?

— У Григория было повреждение и мы смотрели, может он сыграть или нет.

— Стоит ли ждать перестановки в составе?

— Перестановки будут, но это не наказание, а поиск вариантов, чтобы найти новые сочетания и усилиться.

— Бьет ли крупное поражение по команде в эмоциональном плане?

— Нет. Ребята взрослые, хорошая группа ветеранов, которые через такое проходили. Повторюсь, что во втором периоде были шансы забить. В третьем уже рисковали, бежали вперед и свойственно допускали ошибки. Мы должны играть правильно и менее авантюрно. В этом плане надо становится лучше. По качеству игры сегодня было не то, на что мы рассчитываем. Можем играть лучше. У нас четвертая игра с топовыми командами. Чуть-чуть потеряли концентрацию и сразу нас наказали. Сейчас все умеют играть в обороне, надо держать баланс.

Екатеринбуржцы одержали самую крупную победу над уфимцами в истории противостояния.

«Автомобилист» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» (6) опустился на четвертое место на «Востоке».