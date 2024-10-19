Козлов — о поражении от «Трактора»: «Разницу сделали нюансы, мелочи»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).
«Разницу сделали нюансы, мелочи. В таких матчах имеет значение большинство, меньшинство. У нас была самоотдача, характер, все ребята на 110 процентов работали и верили с первой до последней минуты. Достойно выглядел Семен Вязовой, он отыграл против команды с хорошим нападением и обилием бросков. Александр Самонов пропустил матч, потому что получил небольшое повреждение», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Трактор» укрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.
В ближайшем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 октября, а «Салават Юлаев» днем позже примет «Сочи».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|28
|2
|СКА
|17
|11
|6
|23
|3
|Спартак
|16
|10
|6
|22
|4
|Северсталь
|17
|10
|7
|20
|5
|Торпедо
|16
|9
|7
|20
|6
|ЦСКА
|17
|7
|10
|20
|7
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|17
|8
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|9
|Витязь
|16
|8
|8
|16
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Сочи
|16
|6
|10
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|19.10
|10:00
|
Адмирал – Лада
|- : -
|19.10
|10:30
|
Амур – Спартак
|- : -
|19.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|- : -
|19.10
|14:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -
|19.10
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|19.10
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|- : -
|19.10
|17:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|19.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|0 : 4