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Козлов — о поражении от «Торпедо»: «Провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4).

— Хорошие скорости, хорошую игру показали обе команды, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Мы создавали моменты, вратари хорошо сыграли. Немного раздосадован, так как мы провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше. Но опять же — только первый матч.

— В этом матче «Салават Юлаев» начинал играть с позиции второго номера?

— Нет, я не считаю, что мы играли с позиции второго номера. Было много позитивного, вернулись с 0:2 и повели в счете. Мы должны выигрывать такие матчи, когда ведём в третьем периоде в один гол.

— Как оцените дебют Никиты Щербакова и Даниила Петренко?

— Первый матч, тем более на выезде. Я считаю, что ребята неплохо справились.

— Ошибки были больше в зоне ментальности, физиологии или тактики?

— И то, и другое. Это первый матч, нервозность, важность момента. Нужно быть уверенным в себе и продолжать так же играть. Не надо пятиться и забивать себе голову такими мыслями.

— Какие сроки возвращения Александра Жаровского? Почему решили поставить вместо него Петренко?

— Сроков пока нет, он восстанавливается. Петренко хорошо провёл тренировочный процесс перед этим матчем, поэтому вышел он.

В следующем матче «Торпедо» 8 сентября сыграет дома против СКА, «Салават Юлаев» в этот же день на выезде встретится с «Металлургом».

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ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Виктор Козлов
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1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Салават Юлаев 9 6 3 13
4 Ак Барс 10 6 4 13
5 Барыс 9 5 4 10
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7 Автомобилист 9 3 6 8
8 Авангард 9 4 5 8
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
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