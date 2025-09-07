Козлов — о поражении от «Торпедо»: «Провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4).

— Хорошие скорости, хорошую игру показали обе команды, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Мы создавали моменты, вратари хорошо сыграли. Немного раздосадован, так как мы провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше. Но опять же — только первый матч.

— В этом матче «Салават Юлаев» начинал играть с позиции второго номера?

— Нет, я не считаю, что мы играли с позиции второго номера. Было много позитивного, вернулись с 0:2 и повели в счете. Мы должны выигрывать такие матчи, когда ведём в третьем периоде в один гол.

— Как оцените дебют Никиты Щербакова и Даниила Петренко?

— Первый матч, тем более на выезде. Я считаю, что ребята неплохо справились.

— Ошибки были больше в зоне ментальности, физиологии или тактики?

— И то, и другое. Это первый матч, нервозность, важность момента. Нужно быть уверенным в себе и продолжать так же играть. Не надо пятиться и забивать себе голову такими мыслями.

— Какие сроки возвращения Александра Жаровского? Почему решили поставить вместо него Петренко?

— Сроков пока нет, он восстанавливается. Петренко хорошо провёл тренировочный процесс перед этим матчем, поэтому вышел он.

В следующем матче «Торпедо» 8 сентября сыграет дома против СКА, «Салават Юлаев» в этот же день на выезде встретится с «Металлургом».