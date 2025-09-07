Козлов — о поражении от «Торпедо»: «Провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4).
— Хорошие скорости, хорошую игру показали обе команды, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Мы создавали моменты, вратари хорошо сыграли. Немного раздосадован, так как мы провели хороший матч, но допустили на одну ошибку больше. Но опять же — только первый матч.
— В этом матче «Салават Юлаев» начинал играть с позиции второго номера?
— Нет, я не считаю, что мы играли с позиции второго номера. Было много позитивного, вернулись с 0:2 и повели в счете. Мы должны выигрывать такие матчи, когда ведём в третьем периоде в один гол.
— Как оцените дебют Никиты Щербакова и Даниила Петренко?
— Первый матч, тем более на выезде. Я считаю, что ребята неплохо справились.
— Ошибки были больше в зоне ментальности, физиологии или тактики?
— И то, и другое. Это первый матч, нервозность, важность момента. Нужно быть уверенным в себе и продолжать так же играть. Не надо пятиться и забивать себе голову такими мыслями.
— Какие сроки возвращения Александра Жаровского? Почему решили поставить вместо него Петренко?
— Сроков пока нет, он восстанавливается. Петренко хорошо провёл тренировочный процесс перед этим матчем, поэтому вышел он.
В следующем матче «Торпедо» 8 сентября сыграет дома против СКА, «Салават Юлаев» в этот же день на выезде встретится с «Металлургом».
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