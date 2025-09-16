Козлов: «Понравилась самоотдача «Салавата», играли с желанием»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Хороший матч, понравилась самоотдача команды, играли с желанием, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Не хватает пока что реализации и голов в равных составах. Чтобы победить такую команду, как «Автомобилист», надо реализовывать моменты.

— Нет ли проблем во вратарской линии? Как оцените защиту?

— У нас все защитники первый год играют — кто в первом, кто во втором звене. У нас играет Щербаков с 2007 года. Мы набиваем шишки, чтобы потом стать сильнее.

— Насколько заметна потеря Джоша Ливо? Есть ли те, кто может его заменить?

— Если только Сергей Мозякин, но он уже закончил.

— Рано сняли вратаря. Может, переборщили с риском?

— Нет, была хорошая возможность забить, нам было трудно пробить оборону «Автомобилиста». Но это те моменты, которые важны для ребят. Они понимают, что такое быть лидером команды. Все ошибаются, без ошибок ты не становишься лучше.

В следующем матче «Автомобилист» 17 сентября дома сыграет с «Трактором». «Салават Юлаев» в тот же день в гостях встретится с «Авангардом».