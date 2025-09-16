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16 сентября 2025, 02:51

Козлов: «Понравилась самоотдача «Салавата», играли с желанием»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Хороший матч, понравилась самоотдача команды, играли с желанием, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Не хватает пока что реализации и голов в равных составах. Чтобы победить такую команду, как «Автомобилист», надо реализовывать моменты.

— Нет ли проблем во вратарской линии? Как оцените защиту?

— У нас все защитники первый год играют — кто в первом, кто во втором звене. У нас играет Щербаков с 2007 года. Мы набиваем шишки, чтобы потом стать сильнее.

— Насколько заметна потеря Джоша Ливо? Есть ли те, кто может его заменить?

— Если только Сергей Мозякин, но он уже закончил.

— Рано сняли вратаря. Может, переборщили с риском?

— Нет, была хорошая возможность забить, нам было трудно пробить оборону «Автомобилиста». Но это те моменты, которые важны для ребят. Они понимают, что такое быть лидером команды. Все ошибаются, без ошибок ты не становишься лучше.

В следующем матче «Автомобилист» 17 сентября дома сыграет с «Трактором». «Салават Юлаев» в тот же день в гостях встретится с «Авангардом».

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
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3. Ак Барс - Локомотив
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4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
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6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
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4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
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3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
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1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
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4 - 5
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4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
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Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
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5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
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2 - 4
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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