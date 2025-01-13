Козлов — о поражении от «Авангарда»: «Салават» начал допускать детские ошибки»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3).

«После хорошего первого периода, где мы играли правильно, четко, повели в счете, имели хорошие контратаки, во втором отрезке начали допускать ошибки при выходе из зоны, чем воспользовался «Авангард». Получили удаления, которые привели к первому пропущенному голу. Но в целом второй период выстояли, а в третьем, опять же, у нас были хорошие моменты, выходы «два в один», но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе.

Разница в физике не стала сказываться после первого периода. Мы начали допускать детские ошибки: там, где нужно было просто выкинуть шайбу из зоны, мы стали выводить через пас. А мы знали, что «Авангард» плотно играет, и соперник этим и начал пользоваться, перехватил инициативу», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Авангард» (47 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (58) остается вторым на «Востоке».