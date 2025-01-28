Козлов — о поражении от «Ак Барса»: «Хороший боевой хоккей, казанцы были более удачливыми в овертайме»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 ОТ).

— Хороший боевой хоккей, «Ак Барс» был более удачливым в овертайме, — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ. — Ключевым был характер с нашей стороны. Проигрывая в Казани, сравнять и повести — это было ключевым.

— Не показалось вам, что Алексей Пустозеров слишком сильно праздновал гол своей бывшей команде?

— Не хочу комментировать хоккеиста, который не хотел выступать за нас.

— «Салават Юлаев» сначала два матча выиграл у «Ак Барса», затем проиграл. Есть ли внутренняя задача победить в этой серии?

— Внутри, возможно, где-то сидит, но по сезону мы все равно готовимся к плей-офф. Это был хороший тест, ребята поняли, что будет в плей-офф и как надо играть.

— Почему не удавалось сразу включиться так, как в третьем периоде?

— Третья игра на выезде. Ожидать, что мы будем доминировать с первой до последней минуты и перебрасывать соперника у них дома, в Казани, я не мог допустить. Мы хорошо держали натиск, в третьем периоде сравняли и повели.

«Ак Барс» набрал 64 очка и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 65 очками — на третьей строчке.