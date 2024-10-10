Козлов — о победе над «Спартаком»: «Было видно, что «Салават» был готов с первых минут»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).
— Очень важная для нас победа, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Сегодня провели целостную игру. Конечно, хотелось бы без удалений, которые были у нас в первом периоде. Но отмечу нашу игру в меньшинстве, потому что соперник обладает хорошим большинством. Саша Самонов здорово провел матч. Все играли отлично с первой до последней минуты. Большое спасибо нашим болельщикам, которые зачастую были громче фанатов хозяев. Было видно, что команда была готова с первых минут, но удаления ломают ритм игры. Когда мы играем 5 на 5, нам лучше показывать наш хоккей.
— Перед матчем вы перетасовали сочетания. Как вам такое решение?
— Да, мы перекинули связки, потому что не хватало голов в равных составах. Из этого мы и исходили. В принципе, все сегодня хорошо сработали.
— Вы заметили, что последние игры команда провела не слишком уверенно.
— Мы за 11 дней сыграли одну игру, поэтому нам было важно поймать свой ритм. «Спартак» — хорошая команда, тем более при поддержке своих болельщиков. Но нам удавалось выходить из прессинга.
— Как состояние Глеба Кузьмина?
— Мы все съездили к нему, большое спасибо сотрудникам больницы, они за Глебом присматривают. Он уже лучше, ходит. Ему было нелегко через все это пройти, но видно, что он возвращается прежним. Надеюсь, что Глеб скоро вернётся в Уфу и будет ближе с командой.
— Великолепная статистика по броскам. Это из-за перетасовки звеньев?
— Мы делаем акцент на том, чтобы ребята больше брали игру на себя. Игроки сегодня были более нацелены на бросок, отсюда и результат.
После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|13
|8
|5
|18
|3
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|4
|Торпедо
|14
|8
|6
|17
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|14
|8
|6
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|10
|Куньлунь РС
|14
|5
|9
|11
|11
|Сочи
|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|10.10
|17:00
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Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
|
Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
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ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4