Козлов — о победе над «Спартаком»: «Было видно, что «Салават» был готов с первых минут»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:2).

— Очень важная для нас победа, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Сегодня провели целостную игру. Конечно, хотелось бы без удалений, которые были у нас в первом периоде. Но отмечу нашу игру в меньшинстве, потому что соперник обладает хорошим большинством. Саша Самонов здорово провел матч. Все играли отлично с первой до последней минуты. Большое спасибо нашим болельщикам, которые зачастую были громче фанатов хозяев. Было видно, что команда была готова с первых минут, но удаления ломают ритм игры. Когда мы играем 5 на 5, нам лучше показывать наш хоккей.

— Перед матчем вы перетасовали сочетания. Как вам такое решение?

— Да, мы перекинули связки, потому что не хватало голов в равных составах. Из этого мы и исходили. В принципе, все сегодня хорошо сработали.

— Вы заметили, что последние игры команда провела не слишком уверенно.

— Мы за 11 дней сыграли одну игру, поэтому нам было важно поймать свой ритм. «Спартак» — хорошая команда, тем более при поддержке своих болельщиков. Но нам удавалось выходить из прессинга.

— Как состояние Глеба Кузьмина?

— Мы все съездили к нему, большое спасибо сотрудникам больницы, они за Глебом присматривают. Он уже лучше, ходит. Ему было нелегко через все это пройти, но видно, что он возвращается прежним. Надеюсь, что Глеб скоро вернётся в Уфу и будет ближе с командой.

— Великолепная статистика по броскам. Это из-за перетасовки звеньев?

— Мы делаем акцент на том, чтобы ребята больше брали игру на себя. Игроки сегодня были более нацелены на бросок, отсюда и результат.

После этого матча «Салават Юлаев» с 14 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Спартак» с 18 очками — на второй строчке «Запада».