Козлов — о матче с «Амуром»: «Важная победа после двух поражений на выезде»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).
«Важная победа сегодня после двух поражений на выезде. Неуступчивый соперник, хорошо играл в обороне, опасно контратаковал. Нам приходилось держать концентрацию все шестьдесят минут. Семен Вязовой — молодец, первая игра «на ноль». Готовимся, послезавтра у нас опять «Амур». Ожидаем такой же накал и борьбу.
Конечно, матч на ноль придает уверенности. Будет ли Вязовой чаще играть против команд из верхней части турнирной таблицы? Он у нас и до этого играл против топов, когда Самонов был травмирован. Мы будем исходить из того, что нужно и команде, и Александру Самонову, и, в то же самое время не забывать про Семена», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
После 36 матчей «Салават» находится на втором месте Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» — на последней, 12-й строчке с 20 баллами.
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|Северсталь
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|1
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|39
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|46
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|36
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|6
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|22
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|Авангард
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|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|24.12
|17:00
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Барыс – Трактор
|- : -
|24.12
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|24.12
|19:30
|
Северсталь – Нефтехимик
|- : -