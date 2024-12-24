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Сегодня, 00:22

Козлов — о матче с «Амуром»: «Важная победа после двух поражений на выезде»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

«Важная победа сегодня после двух поражений на выезде. Неуступчивый соперник, хорошо играл в обороне, опасно контратаковал. Нам приходилось держать концентрацию все шестьдесят минут. Семен Вязовой — молодец, первая игра «на ноль». Готовимся, послезавтра у нас опять «Амур». Ожидаем такой же накал и борьбу.

Конечно, матч на ноль придает уверенности. Будет ли Вязовой чаще играть против команд из верхней части турнирной таблицы? Он у нас и до этого играл против топов, когда Самонов был травмирован. Мы будем исходить из того, что нужно и команде, и Александру Самонову, и, в то же самое время не забывать про Семена», — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

После 36 матчей «Салават» находится на втором месте Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» — на последней, 12-й строчке с 20 баллами.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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