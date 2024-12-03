Козлов — о победе над «Трактором»: «Непростой матч, «Салават» играл против хорошей габаритной команды»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Непростой матч, мы играли против хорошей габаритной команды, — приводит слова Козлова официальный матч клуба. — Много сил было потрачено в отборе шайбы, но нужно отдать должное ребятам. Мы неплохо играли в обороне и держали удар. Очень важная победа дома перед нашими болельщиками.

— За последние несколько матчей пропустили лишь две шайбы. В чем прибавила оборона команды?

— Ребята играют самоотверженно. Мы знали, что челябинцы много играют через защитников в атаке, они много лезут на пятак, поэтому просили следить за этим.

— Чем этот «Трактор» отличается от «Трактор» Заварухина, которому уступили в плей-офф?

— Там был другой состав, другой стиль игры. Команда стала более габаритной и более мобильной.

— Джош Ливо хорош, несмотря на недавнюю травму. Насколько он играет по заданию и творит сам?

— Он опытный парень, выигрывал кубки. Он знает, как и в каких ситуациях нужно действовать. У нас есть определенные правила, когда мы играем без шайбы или в обороне, а в атаке он творит.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».