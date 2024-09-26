Козлов — о победе над «Трактором»: «Запредельная самоотдача и желание принесли «Салавату» положительный результат»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).
«Трактор» мощно начал, мы этого ожидали. Смотрели предыдущие матчи, эта команда хорошо переходила из обороны в нападение, с чем у нас были проблемы в первом периоде. У соперника были хорошие атаки, был буллит, и Александр Самонов молодец, держал нас в игре в начале матча и в конце. Во втором периоде переломили ход матча, начали больше играть в атаке, заработали удаления. Ребята в большинстве молодцы, хорошо сработали. Играть в Челябинске тяжело, при своих болельщиках «Трактор» выглядит мощно. Нам было непросто, но надо отдать должное всем ребятам, они проявили характер. Запредельная самоотдача и желание принесли положительный результат.
«Салават Юлаев» на выезде пропускает первым? Да, пропускали первыми, но мне нравится, что команда держит удар, проявляет характер и начинает играть в свой хоккей. У нас много молодых ребят, которые только-только заходят в КХЛ, и их сразу в огонь, в топку закидывают. В том, как они держат удар, тоже много положительного", — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» (12 очков) поднялся на третье место в Восточной конференции. «Трактор» (10) идет пятым на «Востоке».
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