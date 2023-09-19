Козлов — о победе над «Торпедо»: «Шайба много прыгала, качество льда не позволяет играть лучше»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Торпедо» (1:0 ОТ).

— Хорошая победа, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Саша Самонов — молодец. Первая игра на ноль. В меньшинстве хорошо сыграли, много блокированных бросков. Шайба много прыгала, качество льда не позволяет играть лучше.

— Что думаете по поводу того, что «Торпедо» давило, много бросало, заставляло вас откатываться?

— «Торпедо» много бросало. Я успел посмотреть половину первого периода до пресс-конференции. Эти броски не были из опасных позиций. Самонов видел все броски. Мы грамотно все блокировали.

— Игорь Ларионов сравнил стили команд в формате групп. Назвал «Торпедо» роком, AC/DC, а вас джазовой группой или кантри. Что думаете по этому поводу?

— Я не знаю, какая мы группа, но мы одержали мы сегодня обыграли AC/DC.

— Когда ждать Ливо?

— Сейчас идет процесс документов. Мы видим его с Хмелевским. Габаритный, праворукий, с хорошим броском. Он умеет играть в пас. Как приедет, посмотрим, кто будет третий. Я думаю, ему понадобится время. Здесь другие скорости, стиль игры. Принятие решений здесь будет другим. Но я не думаю, что это будет долгий процесс.