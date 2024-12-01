Козлов — о победе над «Спартаком»: «Если бы «Салават» отдал шайбу, у нас были бы сложности»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:1).

— «Спартак» взвинтил хороший темп с самого начала, нам приходилось перестраиваться из обороны, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Они забили первый гол, но мы продолжали играть в нашем ключе. Ключевым стало, что в конце второго периода Александр Самонов спас один в ноль. Если бы они забили в раздевалку, игра могла бы поменяться. В третьем периоде реализовали свои моменты и четко сыграли, ребята молодцы. Шикарная атмосфера была на трибунах с первых минут. И наш фанатский сектор, и фан-сектор гостей заводили трибуны.

— Можно сказать, что с таким ярко атакующим соперником рассчитывали сыграть на контратаках и вторым номером?

— Нужно было играть в нашем ключе, хорошо прессинговать и владеть шайбой. Если бы мы отдали им шайбу, у нас были бы сложности.

— Удалось поправить баланс между атакой и обороной?

— Мы просто анализируем ошибки и готовимся к следующему матчу. Ребята стали комфортнее чувствовать и увереннее играть, потому что когда делаешь одно и то же правильно, вырабатываются правильные привычки.

— Денис Ян стал исправно забивать. Это вы нашли ему подходящее место или прошла адаптация?

— Думаю, все в совокупности. Он дополняет пару Хмелевского и Ливо, Денис габаритный, лезет на пятак, сохраняет шайбу.

«Салават» с 42 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Спартак» с 44 очками — на второй строчке «Запада».