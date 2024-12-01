Козлов — о победе над «Спартаком»: «Если бы «Салават» отдал шайбу, у нас были бы сложности»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:1).
— «Спартак» взвинтил хороший темп с самого начала, нам приходилось перестраиваться из обороны, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Они забили первый гол, но мы продолжали играть в нашем ключе. Ключевым стало, что в конце второго периода Александр Самонов спас один в ноль. Если бы они забили в раздевалку, игра могла бы поменяться. В третьем периоде реализовали свои моменты и четко сыграли, ребята молодцы. Шикарная атмосфера была на трибунах с первых минут. И наш фанатский сектор, и фан-сектор гостей заводили трибуны.
— Можно сказать, что с таким ярко атакующим соперником рассчитывали сыграть на контратаках и вторым номером?
— Нужно было играть в нашем ключе, хорошо прессинговать и владеть шайбой. Если бы мы отдали им шайбу, у нас были бы сложности.
— Удалось поправить баланс между атакой и обороной?
— Мы просто анализируем ошибки и готовимся к следующему матчу. Ребята стали комфортнее чувствовать и увереннее играть, потому что когда делаешь одно и то же правильно, вырабатываются правильные привычки.
— Денис Ян стал исправно забивать. Это вы нашли ему подходящее место или прошла адаптация?
— Думаю, все в совокупности. Он дополняет пару Хмелевского и Ливо, Денис габаритный, лезет на пятак, сохраняет шайбу.
«Салават» с 42 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Спартак» с 44 очками — на второй строчке «Запада».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|СКА
|32
|19
|13
|42
|4
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|32
|12
|20
|27
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|1.12
|14:00
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Авангард – Северсталь
|- : -
|1.12
|17:00
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|1.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Динамо М
|- : -