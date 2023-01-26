Козлов: «Как называется тактика по игре без вратаря в овертайме? Все на алтарь победы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Эмоциональный, зрелищный матч. Много борьбы, единоборств, было много характера, как со стороны «Ак Барса», так и с нашей. Все бились, ловили шайбу на себя. Ребята молодцы! Очень важно было сделать подарок нашим болельщикам, которые полностью заполнили стадион. Спасибо им большое! Очень важные для нас два очка. Как называется тактика по игре без вратаря в овертайме? Все на алтарь победы! Как решались снимать вратаря? До последней минуты мы не знали, что закончим 1:1. Были варианты.

«Ак Барс» — опасная команда с опасными нападающими. Когда пришло время овертайма, приняли решение, что по возможности будем менять вратаря. Не разочаровало ли меня поведение Радулова? Это Саша, это его характер! Он всегда так играет. Если бы он так не делал, то не был бы похож сам на себя. В этом и есть его сила", — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

«Салават Юлаев» идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.