Козлов подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень хорошо начали матч — забили гол. Затем инициатива переходила от одной команды к другой. Очень хорошо, что на последних минутах вырвали победу и, надеюсь, порадовали наших болельщиков. Приятно выиграть этот крайний матч регулярного чемпионата.

Дебют Будницкого? Он неплохо провел сезон в «Торосе», поэтому выбор пал на него. В принципе смотрелся — игрок оборонительного плана, справлялся со своей задачей.

Краткие итоги регулярного чемпионата для команды? Если изначально смотреть, как все начиналось и как все закончилось, считаю, что регулярный чемпионат мы провели на пятерку», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 78 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 44 баллами располагается на 11-й строчке «Запада».

В первом раунде Кубка Гагарина-2026 «Салават Юлаев» встретится с «Автомобилистом».

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