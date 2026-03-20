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Козлов подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для «Салавата Юлаева»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень хорошо начали матч — забили гол. Затем инициатива переходила от одной команды к другой. Очень хорошо, что на последних минутах вырвали победу и, надеюсь, порадовали наших болельщиков. Приятно выиграть этот крайний матч регулярного чемпионата.

Дебют Будницкого? Он неплохо провел сезон в «Торосе», поэтому выбор пал на него. В принципе смотрелся — игрок оборонительного плана, справлялся со своей задачей.

Краткие итоги регулярного чемпионата для команды? Если изначально смотреть, как все начиналось и как все закончилось, считаю, что регулярный чемпионат мы провели на пятерку», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 78 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 44 баллами располагается на 11-й строчке «Запада».

В первом раунде Кубка Гагарина-2026 «Салават Юлаев» встретится с «Автомобилистом».

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Автомобилист 11 5 6 12
6 Барыс 10 5 5 10
7 Авангард 10 5 5 10
8 Амур 10 4 6 9
9 Сибирь 11 3 8 8
10 Трактор 9 4 5 8
11 Адмирал 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 10 2 8 4
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7.10
2.10 16:30 Авангард – Лада 4 : 1
2.10 17:00 Салават Юлаев – Сибирь 2 : 4
2.10 17:00 Автомобилист – Амур 3 : 0
2.10 19:00 Нефтехимик – Барыс - : -
2.10 19:00 Ак Барс – Трактор - : -
2.10 19:30 Спартак – Металлург Мг - : -
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