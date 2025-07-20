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20 июля 2025, 16:45

Козлов о компенсации от «Сочи»: «Я не претендую на что-то лишнее, но то, что у меня по регламенту прописано, буду требовать»

Федор Носов

Бывший главный тренер «Сочи» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию, связанную с выплатой компенсации за расторжение контракта.

— Не считаете, что с вами поступили унизительно?

— Это рабочие моменты. Просто приняли такое решение. Сейчас в рамках законодательства нужно спокойно разойтись по регламенту и двигаться дальше. Нет смысла обсуждать это. Таковы реалии на сегодняшний день.

— В чем заключаются эти реалии? Куда дальше движется «Сочи»?

— Мне неинтересно сейчас, куда будет двигаться «Сочи». Я хочу получить компенсацию и уже сам двигаться дальше.

— Вам будет выплачена компенсация?

— Это прописано у меня в контракте. Я не претендую на что-то лишнее, но то, что у меня по регламенту прописано, буду требовать.

Козлов был назначен главным тренером «Сочи» 3 июня 2025 года. В субботу, 19 июля клуб объявил об отставке специалиста.

Вячеслав Козлов.«Из «Сочи» нас увольняли по одному». Вячеслав Козлов — о самой скандальной отставке межсезонья

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