Козлов о компенсации от «Сочи»: «Я не претендую на что-то лишнее, но то, что у меня по регламенту прописано, буду требовать»

Бывший главный тренер «Сочи» Вячеслав Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию, связанную с выплатой компенсации за расторжение контракта.

— Не считаете, что с вами поступили унизительно?

— Это рабочие моменты. Просто приняли такое решение. Сейчас в рамках законодательства нужно спокойно разойтись по регламенту и двигаться дальше. Нет смысла обсуждать это. Таковы реалии на сегодняшний день.

— В чем заключаются эти реалии? Куда дальше движется «Сочи»?

— Мне неинтересно сейчас, куда будет двигаться «Сочи». Я хочу получить компенсацию и уже сам двигаться дальше.

— Вам будет выплачена компенсация?

— Это прописано у меня в контракте. Я не претендую на что-то лишнее, но то, что у меня по регламенту прописано, буду требовать.

Козлов был назначен главным тренером «Сочи» 3 июня 2025 года. В субботу, 19 июля клуб объявил об отставке специалиста.