Козлов — об обмене Артема Кудашова: «Это произошло по просьбе его отца»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал причину обмена защитника Артема Кудашова в «Адмирал».

1 декабря бело-голубые сообщили о возвращении 20-летнего хоккеиста из аренды в «Нефтехимике» и его обмене в клуб из Владивостока на денежную компенсацию.

— Почему приняли решение обменять Артема Кудашова?

— По просьбе Алексея Кудашова. Он сам лично участвовал в этом процессе и договаривался с руководством, — сказал Козлов.

Отец защитника Алексей Кудашов 17 ноября покинул пост главного тренера «Динамо».

В сезоне-2025/26 Кудашов-младший провел 29 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился двумя результативными передачами.