Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над «Трактором»: «Очень важно, что в овертайме выстояли втроем»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (2:1 Б).
«Во втором периоде у нас возникли проблемы с контролем ритма. Было и кое-что позитивное. Ребята уже воспринимают информацию. Очень важно, что в овертайме выстояли втроем. А еще важнее, что Самонов, пропустив два броска в серии, в итоге выиграл ее», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козлова.
Тренер также отметил, что особая атмосфера в раздевалке команде чувствовалась и перед матчем с «Ак Барсом», и перед игрой с «Трактором».
В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
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|П
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|2
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|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|3
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|4
|СКА
|2
|1
|1
|3
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|10
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|11
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
|8.09
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 1 Б
|8.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|0 : 2
|8.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|6 : 2
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|2 : 4
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