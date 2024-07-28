Кожевников: «Возвращение игроков из НХЛ в Россию? Все эти ребята женатые, у них за океаном семья»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возвращении российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Хотел бы я, чтобы все российские легионеры в НХЛ закончили свои карьеры в КХЛ? Это что-то из фантастики, какие-то несбыточные мечты. Вы не забывайте, что все эти ребята женатые, у них за океаном семья, дети, уже выстроен быт.

У всех же разные отношения. Тут все зависит от того, кто и к чему привыкает. Очень много вопросов и проблем, чтобы то, о чем мы сейчас говорим, было осуществимо", — сказал Кожевников Legalbet.

По данным СМИ, 32-летний российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов в ближайшее время подпишет контракт с петербургским СКА. Нападающий играл в НХЛ с 2014 года.