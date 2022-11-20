Кожевников: «СКА играет красиво. Стараются показать древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о результатах СКА в последних матчах.
«СКА — самобытная молодая команда, и спады должны быть. Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и все будет нормально.
СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прям сейчас в обидах. Просто порой «перебарщивают». Стараются показать наш древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота. Иногда надо «мусорные» голы забивать, чтобы результат сделать. Потому уже красоту показывать. Никто не против", — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.
СКА одержал поражение в последних двух встречах. 17 ноября питерская команда проиграла «Ак Барсу» (2:5), 19 ноября — «Нефтехимику» (1:2). Однако клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице Запада, имея в активе 54 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|7
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|8
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|4
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|5
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|20.11
|13:00
|
Спартак – Локомотив
|2 : 1
|20.11
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -