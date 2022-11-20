Кожевников: «СКА играет красиво. Стараются показать древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о результатах СКА в последних матчах.

«СКА — самобытная молодая команда, и спады должны быть. Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и все будет нормально.

СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прям сейчас в обидах. Просто порой «перебарщивают». Стараются показать наш древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота. Иногда надо «мусорные» голы забивать, чтобы результат сделать. Потому уже красоту показывать. Никто не против", — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

СКА одержал поражение в последних двух встречах. 17 ноября питерская команда проиграла «Ак Барсу» (2:5), 19 ноября — «Нефтехимику» (1:2). Однако клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице Запада, имея в активе 54 очка.