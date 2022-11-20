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Сегодня, 16:41

Кожевников: «СКА играет красиво. Стараются показать древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о результатах СКА в последних матчах.

«СКА — самобытная молодая команда, и спады должны быть. Там есть опытные игроки, они должны что-то привнести. И потом они же не проигрывают в пять-шесть шайб, бьются до конца. Надо этот момент переломить, и все будет нормально.

СКА играет-то красиво. Не думаю, что болельщики прям сейчас в обидах. Просто порой «перебарщивают». Стараются показать наш древний советский хоккей — «разорвать», забить в пустые ворота. Иногда надо «мусорные» голы забивать, чтобы результат сделать. Потому уже красоту показывать. Никто не против", — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

СКА одержал поражение в последних двух встречах. 17 ноября питерская команда проиграла «Ак Барсу» (2:5), 19 ноября — «Нефтехимику» (1:2). Однако клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице Запада, имея в активе 54 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-ska-perebarshhivaet-s-sovetskim-hokkeem-nado-i-musorny-e-goly-zabivat/
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3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 31 14 17 34
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
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1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Адмирал 33 19 14 42
4 Сал. Юлаев 31 17 14 41
5 Сибирь 34 19 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
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