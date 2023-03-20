Кожевников: «Российский футбол смотрят, может быть, только в Монголии. Хоккей популярнее»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что хоккей популярнее российского футбола.

«Кто у нас смотрит российский футбол? Кто покупает [атрибутику]? Я не знаю, кто его смотрит, может быть, в Монголии? Да, красивый вид спорта, но наш футбол не любят. Если по-честному. За пределами России наш хоккей смотрят больше, чем футбол. Хоккей популярнее футбола? Естественно хоккей популярнее, конечно!» — цитирует Кожевникова Legalbet.

Ранее Кожевников поделился мнением о втором раунде плей-офф КХЛ, где во всех парах счет 2-0 в сериях.