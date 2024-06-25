Кожевников: «Отменить контракт с Зайцевым нетрудно, но он усилит СКА»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе защитника Никиты Зайцева в СКА.

«В моем понимании Зайцев — человек хорошо играющий. Полагаю, Никита будет хорошей помощью для СКА, потому что он усилит оборону. Доработает ли этот игрок до конца свой четырехлетний договор с петербуржцами? Как показывает практика, отменить контракт, конечно, нетрудно. Но Никита — добротный игрок. Так что все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

Восемь предыдущих сезонов Зайцев провел в НХЛ, хоккеист выступал за «Торонто», «Чикаго» и «Оттаву».

32-летний россиянин подписал контракт со СКА на 4 года.