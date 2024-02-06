Кожевников считает, что в России не особо нужна программа помощи хоккеистам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, нужна ли в КХЛ программа помощи игрокам.

«Думаю, у нас есть похожая программа, как в НХЛ. У нас просто люди этим не увлекаются, поэтому она не такая публичная. У них же там такое есть и в баскетболе, и в американском футболе. Как будто нет контроля. У нас совершенно не так, следят за пробами, и массово это не происходит. Поэтому и программа нам особо не нужна. У нас много хороших врачей, к ним всегда можно обратиться. Наши всегда помогут», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

15 января стало известно, что другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ.