Кожевников: «У ЦСКА сейчас вратарская позиция не очень, Федотову тяжело играть»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении ЦСКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Понятно, что ЦСКА сейчас соберется, поднакатает молодежь. В плей-офф они точно войдут, а дальше у них есть опыт. Но у них сейчас вратарская позиция не очень. Все-таки после такого перерыва Ивану Федотову тяжело играть, но, вроде, набирает. ЦСКА в таблице может подняться и выше, все-таки и Сергей Федоров у них опытный тренер. Думаю, они постараются третий год подряд выиграть Кубок», — цитирует Кожевникова Legalbet.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 31 игры.
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|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|4
|Торпедо
|32
|19
|13
|40
|5
|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|31
|14
|17
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
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|11
|Витязь
|33
|11
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Амур – Адмирал
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Северсталь – Витязь
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Нефтехимик – Авангард
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