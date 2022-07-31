Кожевников считает, что молодые хоккеисты выиграли от перехода в «Спартак» после обмена на Никишина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на обмен защитника Александра Никишина из «Спартака» в СКА на пятерых игроков и права еще на четверых.

«Думаю, что от этой сделки выиграли и игроки, и «Спартак», и СКА. Никишин — будущая звезда, если у него не будет травм, — цитирует Кожевникова ТАСС. — «Спартак» же нуждается в усилении, и пятеро вместо одного — это хороший расклад. Это и возможность ребятам проявить себя, у них в «Спартаке» больше возможностей попасть в большой хоккей».

В обмен на Никишина красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.