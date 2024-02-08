Кожевников: «Ротенберг — эмоциональный человек, он переживает за своих игроков»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о решении спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ не наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой прием против форварда СКА Сергея Толчинского в матче регулярного чемпионата.

«По большому счету, в том эпизоде ничего не было. Да, удар в спину, но игрок сам развернулся под защитника. В этом эпизоде большой ошибки со стороны судей не было, они происходили в других моментах игры. Не вижу повода для дополнительного наказания. Ротенберг? Сыграли эмоции. Что здесь такого? Оно и понятно, тренер за своих игроков должен, грубо говоря, рвать глотку. Он высказал свое мнение. Ротенберг — эмоциональный человек, он переживает за своих игроков. Эмоции у всех играют, это нормально. Это хоккей, а он и существует для того, чтобы вызывать эмоции», — приводит слова Кожевникова Betonmobile.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Толчинский пропустит следующую игру команды, но игрок не выбыл до конца сезона.