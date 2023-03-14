Кожевников — о назначении Жамнова в «Спартак»: «Не понимаю, почему он раньше отказывался»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал для «СЭ» новость о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».
«Хорошо для «Спартака». Только я не понимаю, почему он раньше отказывался, но сейчас уговорили, и это здорово. Человек знает команду, проработал в ней, умеет разговаривать, со всеми общаться. Опыта еще поднабрался в сборной. Хорошее начинание», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.
Также Кожевников считает, что пока сложно сказать, сможет ли Жамнов успешно совмещать работу в сборной и в клубе.
«Сейчас-то работы в сборной нет по большому счету. В турнирах мы не участвуем — в этом году, наверное, точно. Так что будем копить силы в сборной. А на товарищеские матчи 2-3 дней хватит», — сказал Кожевников.
Алексей Жамнов занимает пост главного тренера сборной России с 2021 года. Контракт с командой истекает в июне 2023 года.
«Спартак» объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды во вторник, 14 марта. Срок соглашения с Жамновым не уточняется.
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