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Сегодня, 15:46

Кожевников оддержал переход нападающего СКА Мичкова в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поддержал переход нападающего СКА Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды.

«Мичков — талантище, но до основного состава СКА он пока не дотягивает. Правильное решение руководства армейцев. В «Сочи» он будет лидером. Там он будет больше находиться на льду и получит доверие от тренера. Зачем на лавке то такому таланту мариноваться. Ротенберг же лучше видит, подходит он сейчас под модель игры или нет. «Сочи» — знакомый ему коллектив, в прошлом сезоне он там и начал расти. Переход положительно отразится на нем. Может ли психологически негативно отразиться на нем возврат к «леопардам»? Нет, конечно. Что это за игрок тогда, с таким характером?! Харламова в свое время отправили во вторую лигу. Здесь и проявится его бойцовский характер, будет доказывать. Я верю, что в следующем году он дорастет до основы СКА, и будет окрепшим парнем. Посмотрим через год», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-o-michkove-do-osnovnogo-sostava-ska-matvej/
Матвей Мичков
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ХК Сочи
Александр Кожевников
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