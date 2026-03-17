Кожевников — о победном буллите Дер-Аргучинцева в дерби «Динамо» — «Спартак»: «Таких голов забивают море»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победный буллит форварда «Динамо» Семена Дер-Аргучинцева в матче против «Спартака» (4:3 Б).

«Таких голов забивают море. Да, Семен красиво исполнил свой буллит, но не скажу, что это единственный и самый невероятный момент. Зачем так преувеличивать? И другие игроки забивают: и через ногу, и с разворота. Видео стало популярным в социальных сетях? Для этого и существуют болельщики», — сказал Кожевников «СЭ».

Дер-Аргучинцев начал сезон-2025/26 в составе «Трактора», он был обменян в «Динамо» в конце декабря. Форвард провел за бело-голубых 25 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

(Полина Решетникова)