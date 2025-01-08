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Сегодня, 17:10

Кожевников: «Ротенберг пашет в СКА, у него многое получается»

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников оценил выступление СКА в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ, а также высказался о составе команды.

«В СКА собралась нормальная команда, в ней много звезд. Но их же надо еще укомплектовать. Такая ситуация происходит не в первый раз. Вспомните локаутный сезон 2004 года. Тогда в лигу приехало очень много звезд. Но в итоге многие сильные команды, укомплектованные ими, толком не прошли в плей-офф. Так что не все решается звездами, все решается их действиями на поле. Я вижу, что Роман Борисович пашет и у него многое получается. Посмотрим, что будет со СКА в плей-офф», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

СКА после 41 матча набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Metaratings
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Кожевников
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 44 34 10 70
2 Спартак 41 26 15 57
3 ЦСКА 42 25 17 57
4 Динамо М 43 26 17 55
5 СКА 42 25 17 54
6 Северсталь 43 26 17 53
7 Динамо Мн 43 24 19 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 41 27 14 56
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 41 18 23 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 45 10 35 24
12 Амур 43 9 34 23
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СКА – Спартак
 0 : 5
8.01 17:00
Торпедо – Сибирь
 2 : 0
8.01 17:00
Северсталь – Авангард
 5 : 6 Б
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