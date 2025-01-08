Кожевников: «Ротенберг пашет в СКА, у него многое получается»
Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников оценил выступление СКА в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ, а также высказался о составе команды.
«В СКА собралась нормальная команда, в ней много звезд. Но их же надо еще укомплектовать. Такая ситуация происходит не в первый раз. Вспомните локаутный сезон 2004 года. Тогда в лигу приехало очень много звезд. Но в итоге многие сильные команды, укомплектованные ими, толком не прошли в плей-офф. Так что не все решается звездами, все решается их действиями на поле. Я вижу, что Роман Борисович пашет и у него многое получается. Посмотрим, что будет со СКА в плей-офф», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.
СКА после 41 матча набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|Спартак
|41
|26
|15
|57
|3
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|25
|17
|54
|6
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|7
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|41
|27
|14
|56
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|8.01
|17:00
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СКА – Спартак
|0 : 5
|8.01
|17:00
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Торпедо – Сибирь
|2 : 0
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Авангард
|5 : 6 Б
|8.01
|17:00
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Ак Барс – Сал. Юлаев
|5 : 1