Кожевников о Шипачеве: «Он видит поляну четырьмя глазами»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева.
«Шипачев — профессионал с большой буквы. В матче с «Северсталью» он, скорее всего, побьет рекорд Мозякина. Он точно будет стараться это сделать побыстрее. Он находится в хорошей форме. За его игрой приятно наблюдать. Он видит поляну четырьмя глазами. Передачей найдет любого партнера.
Не думаю, что «Динамо» стоит вывести 87-й номер из обращения, когда Вадим закончит карьеру. Раньше так поступали, если человек много лет отдал одному клубу. Так можно поднимать свитер любого игрока, который приехал. Я считаю, это неправильно. Свитер — сердце болельщика. Им решать, надо выводить номер или нет. Хоккеисты играют для них. Пусть минчане сделают опрос по этому поводу», — приводит Legalbet слова Кожевникова.
Шипачев набрал 928 (291+637) очков за всю карьеру в КХЛ. 37-летний форвард делит первое место с Сергеем Мозякиным по числу результативных действий в истории лиги.
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|ЦСКА
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|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
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|19
|7
|12
|16
|11
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|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -