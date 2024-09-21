Кожевников: «Кузнецову нужно время адаптироваться к лиге»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру форварда Евгения Кузнецова за петербургский СКА в сезоне-2024/2025.

«Евгению еще нужно время. Конечно, ему надо адаптироваться к лиге. Посмотрите, как много внимания уделяют ему соперники — он все время в стыках. Если его никто не держит, то он выглядит свободно. Но чаще всего против него играют очень плотно. Пока ему нужно время, чтобы адаптироваться», — сказал Кожевников Metaratings.ru.

32-летний Кузнецов, ранее выступавший за «Каролину Харрикейнз» в НХЛ, пополнил состав СКА 31 июля 2024 года. Контракт рассчитан на четыре года. В нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ форвард провел шесть матчей регулярного чемпионата, набрав пять очков (1+4).