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Сегодня, 18:25

Кожевников: «Кузнецову нужно время адаптироваться к лиге»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру форварда Евгения Кузнецова за петербургский СКА в сезоне-2024/2025.

«Евгению еще нужно время. Конечно, ему надо адаптироваться к лиге. Посмотрите, как много внимания уделяют ему соперники — он все время в стыках. Если его никто не держит, то он выглядит свободно. Но чаще всего против него играют очень плотно. Пока ему нужно время, чтобы адаптироваться», — сказал Кожевников Metaratings.ru.

32-летний Кузнецов, ранее выступавший за «Каролину Харрикейнз» в НХЛ, пополнил состав СКА 31 июля 2024 года. Контракт рассчитан на четыре года. В нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ форвард провел шесть матчей регулярного чемпионата, набрав пять очков (1+4).

Источник: Metaratings.ru
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Александр Кожевников
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