Кожевников объяснил, почему легионеры КХЛ не привозят на родину Кубок Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему иностранные хоккеисты, после завоевания в КХЛ Кубка Гагарина, не привозят трофей на родину.

«Есть два варианта: или мы рекламируем НХЛ, или мы рекламируем Кубок Гагарина. По российским городам его возят. У иностранцев, значит, желания везти его к себе нет. Другая реклама, другой уровень. Все сильнейшие играют в НХЛ, сильнейший Кубок тоже в НХЛ. У нас играют иностранцы, да, но не везут Кубок к себе. Это же все шоу, реклама. Надо поднимать статус КХЛ. И политические вещи играют большую роль», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В минувшем сезоне КХЛ Кубок Гагарина выиграл «Металлург». В НХЛ Кубок Стэнли взяла «Флорида».