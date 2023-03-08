Кожевников назвал Никишина лучшим защитником КХЛ: «Он мастер и звезда»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого считает лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Естественно выделю игрока СКА Никишина. Он здорово играет в атаке и неплох в обороне. Он лучший защитник и вообще просто молодец. Да, есть ошибки, но он молодой и горячий. Но сейчас он самый сильный. У него отличное катание, он — мастер и звезда! Уедет ли он скоро в НХЛ? Думаю, да. Он там нужен и сможет зацепиться. Уверен, его уже зовут. Но пока он сказал, что поиграет здесь. Это правильно, потому что он окрепнет как мужик, а потом поедет туда», — цитирует Кожевникова Legalbet.
В текущем сезоне Александр Никишин сыграл в 65 матчах регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в составе СКА, забросил 11 шайб и сделал 44 результативные передачи. В плей-офф КХЛ он отыграл четыре встречи, забил один гол и отличился результативной передачей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -