Кожевников: «Радулов — боец до мозга костей, он привнес новый элемент в «Локомотив»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру Александра Радулова за «Локомотив» в нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Радулов уже принес много пользы «Локомотиву». Он много сражается, Саша — боец до мозга костей. Радулов всегда до конца отдается на площадке, заводит команду. Дай бог, чтоб не переборщил с этим. Но пока у него все хорошо, привнес новый элемент в командную игру. Можно ли сказать, что он успокоился? Думаю, да. Теперь мы не видим таких резких выпадов, как раньше. Человек взрослеет, это нормально. Дай Бог, чтоб так было дальше», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Радулов в июне перешел в «Локомотив» из «Ак Барса», с которым у него истек срок контракта. В нынешнем сезоне 38-летний форвард сыграл в семи матчах за ярославскую команду, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.