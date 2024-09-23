Кожевников: «Радулов — боец до мозга костей, он привнес новый элемент в «Локомотив»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру Александра Радулова за «Локомотив» в нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Радулов уже принес много пользы «Локомотиву». Он много сражается, Саша — боец до мозга костей. Радулов всегда до конца отдается на площадке, заводит команду. Дай бог, чтоб не переборщил с этим. Но пока у него все хорошо, привнес новый элемент в командную игру. Можно ли сказать, что он успокоился? Думаю, да. Теперь мы не видим таких резких выпадов, как раньше. Человек взрослеет, это нормально. Дай Бог, чтоб так было дальше», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.
Радулов в июне перешел в «Локомотив» из «Ак Барса», с которым у него истек срок контракта. В нынешнем сезоне 38-летний форвард сыграл в семи матчах за ярославскую команду, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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