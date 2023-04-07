Кожевников: команды КХЛ могут обходиться без зарубежных игроков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что команды КХЛ могут обходиться и без зарубежных игроков.

«Если все и разъедутся, то ничего страшного. Да, тяжело. Мы раньше варились в своем котле и сейчас не пропадем. Будем свое придумывать, можно больше задействовать своих воспитанников, молодые мальчишки готовы расти. На таких свинских условиях от товарища Баха далеко не уедешь, хотя какой он нам товарищ. Мы нигде не играем, а теперь и другие свои сборные не могут представлять. Я уже много раз говорил, пора свои турниры придумывать», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Хоккейные федерации Словакии, Швеции, Чехии и Финляндии приняли решение не вызывать в свои сборные хоккеистов КХЛ для участия в ЧМ-2023. Турнир пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая.