Кожевников: «Гру приехал в «Трактор» не развивать хоккей. Где новый Кузнецов?»

Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников сравнил игру лидеров Восточной и Западной конференции в FONBET КХЛ, а также высказался о работе школы «Трактора».

«Локомотив» работает точечно, тщательно подбирает состав. Никитин работает там уже три года, хотя до этого он уже все доказал в ЦСКА. Ребята верят ему, идут за ним. Лидер Востока, «Трактор», тоже давно собрал команду. Но я не вижу там хорошей молодежи. Хотя школа в Челябинске одна из лучших в стране. Где новый Ничушкин, новый Кузнецов? Раз этого нет, можно сделать вывод, что Гру просто приехал к нам работать, а не развивать хоккей», — цитирует Metaratings.ru Кожевникова.

В турнирной таблице регулярного чемпионата лидирует «Локомотив» Игоря Никитина, «Трактор» под руководстом канадца Бенуа Гру располагается на второй строчке.