Ковыршин продлил контракт с минским "Динамо"

Нападающий минского "Динамо" Евгений Ковыршин заключил новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды. Соглашение 33-летнего форварда рассчитано на один год.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач в 56 матчах при показателе полезности "-14".
Это будет уже четвертый кряду сезон нападающего в составе "зубров". В трех предыдущих он был одним из самых полезных белорусских игроков – провел 153 матча и набрал 50 (22+28) очков.
🔥 Женя остается с нами еще на год! Он один из самых стабильных белорусских нападающих последних лет. На протяжении трех сезонов набирает очки в каждом третьем матче! Вы рады?— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 21 июня 2019 г.
👉 https://t.co/JOWQ41wZIZ pic.twitter.com/Ntu6XSgCkd
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/evgeniy-kovyrshin-ostaetsya-v-khk-dinamo-minsk/