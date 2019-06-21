Ковыршин продлил контракт с минским "Динамо"

Нападающий минского "Динамо" Евгений Ковыршин заключил новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды. Соглашение 33-летнего форварда рассчитано на один год.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач в 56 матчах при показателе полезности "-14".

Это будет уже четвертый кряду сезон нападающего в составе "зубров". В трех предыдущих он был одним из самых полезных белорусских игроков – провел 153 матча и набрал 50 (22+28) очков.