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Сегодня, 15:40

Ковальчук приятно удивился уровню воспитанников узбекского хоккея

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассказал о посещении тренировки воспитанников академии ташкенсткого «Хумо».

— Как вам уровень ребят?

— Честно? В раздевалке сидели и думали, как построить тренировку. Был один из самых главных вопросов. Думали, может, кто-то вообще из начинающих совсем... Нет, ребята все катаются. Думаю, им это запомнится.

— Дети отмечали, что вы их научили кататься, бросать...

— Это вы преувеличиваете (смеется).

— Мы все записали! За одну тренировку они все узнали.

— Дай Бог... Когда я был в их возрасте, помню Кубок «Спартака». Нам тогда удавалось общаться с командами нхловцев — там были Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и другие. Для меня это было огромной мотивацией. Надеюсь, и для этих пацанов сегодняшний мастер-класс станет тем же.

41-летний Ковальчук — 2-кратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина-2021. Он наиболее известен по выступлениям за клубы НХЛ «Атланта», «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелес», а также СКА, омский «Авангард» и московский «Спартак».

Илья Ковальчук
Хоккей
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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ЦСКА – Нефтехимик
 7 : 4
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Северсталь – Автомобилист
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Локомотив – Сочи
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