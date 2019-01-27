Коваржу не потребовалась госпитализация

Вратарю "Автомобилиста" Якубу Коваржу, получившему повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом"​ (3:6), не потребовалась госпитализация, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба.

В середине второго периода 30-летний чех после броска одного из игроков "Магнитки", попавшего ему в грудь, почувствовал себя плохо и отправился прямиком в раздевалку. Сейчас Коварж чувствует себя нормально.

В текущем сезоне Коварж одержал 35 побед в 42 матчах, пропуская по 1,62 гола и отражая 94,5 процента бросков.

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