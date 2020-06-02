Коварж рассказал об интересе к нему со стороны клубов НХЛ

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж рассказал, что может покинуть клуб после окончания следующего сезона.

— Пока я не решил, — цитирует 31-летнего чеха iDnes.cz. — Но может так случиться, что следующий сезон будет для меня последним в России.

Ко мне вновь проявляли интерес клубы НХЛ. Но я не могу покинуть команду, так как у меня еще год контракта.

В этом году к моему агенту обращались два североамериканских клуба. «Эдмонтон» был очень заинтересован.

Но пока это были просто разговоры. Те клубы знали, что у меня есть действующий контракт. В любом случае, такой интерес приятен.