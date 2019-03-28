Коварж продлил контракт с "Автомобилистом"

Как ранее сообщал "СЭ", чешский вратарь Якуб Коварж остается в "Автомобилисте". Голкипер продлил контракт с екатеринбургским клубом на 2 года.

Действующее соглашение Коваржа истекало по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне он провел 59 матчей за "Автомобилист", в которых пропустил 105 шайб. Всего за клуб вратарь провел 272 матча, 30 из которых – "на ноль".

Коварж неоднократно вызывался в чешские сборные разных возрастов, участвовал в Евротуре, чемпионате мира и Олимпийских играх, он - бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2006, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2011, 2012), участник матчей звезд КХЛ 2014 и 2019.

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