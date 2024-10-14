Ковалев заявил, что Жамнов поедет со «Спартаком» на выездную серию

Помощник главного тренера «Спартака» Алексей Ковалев рассказал,что наставник красно-белых Алексей Жамнов должен отправиться с командой на выездную серию матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

Жамнов не смог руководить игрой команды на скамейке в матче с московским «Динамо» (0:5) по причине плохого самочувствия. Его обязанности исполнял Ковалев.

«Он не очень хорошо себя чувствует, на выезд поедет. Алексей Юрьевич собрал хороший коллектив, мы чувствуем себя достаточно комфортно, нет разделения на ассистентов, мы все делаем одну работу. Конечно, иногда есть определенные эмоции, что ты главный тренер. Для меня это не ново, если не в первый раз, отношусь к этому как игрок», — цитирует Ковалева ТАСС.

«Динамо» после 16 матчей занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков. «Спартак» с 20 баллами находится на 2-м месте.